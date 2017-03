Khởi tố công an viên, dân quân xã đánh người

Qua giám định thương tích, người bị hại là anh Nguyễn Tiến Thành (20 tuổi, ngụ xã Hòa Bình) bị cắt bỏ lá lách, cắt đuôi tụy, thương tích 59% tạm thời. Hành vi của bị can Hữu, Chín vi phạm vào khoản 1 Điều 107 Bộ Luật Hình sự. Hiện, hai bị can này được cho tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú để tiếp tục quá trình điều tra.





Anh Nguyễn Tiến Thành hiện chỉ có thể tập đi nhẹ trong nhà, chưa thể đứng thẳng, sức khỏe yếu- Ảnh HP

Như báo Pháp Luật TP.HCM ngày 28-6 có bài phản ánh, ông Nguyễn Bình (xã Hòa Bình) có đơn tố cáo công an xã Hòa Bình đánh đập con ông đến dập lá lách phải nhập viện. Theo ông Bình, ngày 23-6, ông nhận tin con ông là Nguyễn Tiến Thành bị công an xã mời lên làm việc. Ông lên công an rồi về nhà vì không vào được bên trong. Đến khuya, ông trở lại thì một công an cho biết con ông đã được chuyển sang trạm y tế và ông sang đưa con đi bệnh viện. Sau khi điều trị tại BV huyện Xuyên Mộc con ông tiếp tục được chuyển lên BV Bà Rịa với chẩn đoán: Đau nửa bụng bên trái, mắt sưng tấy, bụng trướng, ổ bụng xuất hiện dịch, chấn thương lá lách…

Anh Nguyễn Tiến Thành kể lúc đó hơn 7 giờ tối ngày 23-6, Thành cùng một người bạn cầm hai vỏ chai Sting đi mua xăng về đổ xe cho bố đang hái nấm. Khi đang trên đường về thì bị công an viên Lê Trọng Hữu và một người mặc đồ dân quân từ phía sau lao tới xịt hơi cay vào mặt. Thành bị ngã xe rồi vội chạy vào nhà dân gần đó nhưng vẫn bị Hữu đuổi đánh. Hữu lao vào nhà dân đưa Thành ra rồi đánh tiếp. “Họ dùng chân dẫm tới tấp vào mặt và bụng. Sau đó, họ chở em về trụ sở công an xã. Ở đây, họ nói em ký vào biên bản là em dùng bom xăng để quậy phá nhưng em không đồng ý ký nên bị đánh. Họ dùng dép tát vào mặt. Đến khi em xin tha, gục xuống vì đau bụng thì họ mới chở em qua trạm xá chích thuốc” - Thành cho hay.

Ngay khi vụ việc xảy ra nhiều người dân xung quanh đã chứng kiến vụ việc tỏ ra rất bức xúc khi thấy cảnh Thành bị công an xã đánh như vậy. Gia đình người dân mà Thành chạy vào để trốn cũng bị xịt hơi cay làm ảnh hưởng đến mắt.

Hiện sau một thời gian dài điều trị tại bệnh viện Chợ Rẫy, sức khỏe của Thành đã suy giảm rất nhiều. Thành không thể đi thẳng lưng, đau xung quanh vùng bụng, bụng chướng do dịch tràn và phải uống thuốc hàng ngày để tiêu dịch. “Từ 56 kg hiện giờ Thành chỉ còn 32kg. Đêm nó ngủ không được, đau khắp người, phải dùng dầu thật nóng để xoa cho dịu bớt cơn đau. Gia đình tôi đã cầm cố chiếc máy cày để có tiền chữa trị cho cháu. Mới đây, gia đình của Hữu đã mang đưa cho gia đình tôi số tiền 60 triệu đồng. Gia đình tôi chỉ mong cơ quan công an điều tra công bằng. Nhưng tôi thấy việc công an khởi tố ở tội trên là chưa thỏa đáng”- ông Bình nói.

Sáng 15-10, trao đổi với báo Pháp Luật TP.HCM, đại tá Nguyễn Văn Minh Trưởng công an huyện Xuyên Mộc, cho biết: “Quan điểm của huyện là không bao che cho cán bộ, chiến sĩ vi phạm. Tuy nhiên, nguyên nhân của vụ việc và có hay không Thành có hành dùng “bom” xăng để gây rối cũng sẽ được tiếp tục điều tra để làm rõ”.

Trung tá Nguyễn Văn Hải-đội phó đội Cảnh sát ĐTTP về TTXH công an huyện Xuyên Mộc cũng cho biết thêm, đêm xảy ra vụ án, Hữu và Chín đang trực tại xã. Khi nhận được thông tin quần chúng báo về việc Thành có biểu hiện dùng bom xăng để gây rối, Hữu và Chín được chỉ huy phân công ra hiện trường. Dù được yêu cầu dừng lại nhưng Thành không chấp hành nên công an xã phải truy đuổi, có xịt hơi cay. Trong khi khống chế đã đánh Thành. Nhưng do thiếu kiềm chế nên đã đánh gây thương tích cho Thành dập lá lách, cắt đuôi tụy. Ngay khi vụ việc xảy ra, Hữu và Chín đã bị tạm đình chỉ công tác để điều tra. Thời gian chờ giám định thương tích kéo dài. Khi có kết quả là 59%, công an huyện đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can. Kết quả điều tra ban đầu cũng đã được báo cáo lên công an tỉnh, Bộ Công an.