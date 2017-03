Khởi tố cử nhân đi... cướp giật tiền và điện thoại

Theo cơ quan công an, chiều 11-11, chị Lô Thị Áng (20 tuổi, trú tại xã Xiêng My, huyện Tương Dương, Nghệ An) đi xe đạp trên đường Nguyễn Sỹ Sách (TP Vinh) thì bị một thanh niên đi xe máy cướp giật mất chiếc túi xách để trước giỏ xe. Trong túi xách đựng 2 triệu đồng và chiếc điện thoại di động. Chị Áng đi trình báo công an. Cơ quan Công an TP Vinh xác lập chuyên án 115C để truy quét cướp giật trên địa bàn TP vào cuộc điều tra.



Bị can Nguyễn Sỹ Dũng tại cơ quan công an

Từ biển số xe máy Dũng đi cướp và chiếc điện thoại hiệu MobiiStar màu trắng mà Dũng cướp được mang về dùng, công an đã bắt được Dũng khi Dũng đang ở quê nhà.

Bước đầu, Dũng khai sau khi ra trường bố mẹ không còn chu cấp tiền, không có tiền ăn chơi đã đi cướp để lấy tiền tiêu xài và lấy tài sản dùng. Số tiền 2 triệu đồng Dũng cướp được đã tiêu hết, còn chiếc điện thoại MobiiStar màu trắng Dũng chưa kịp tiêu thụ nên công an đã thu giữ để trao trả cho chị Áng.

Dũng vừa tốt nghiệp cử nhân cao đẳng ngành xây dựng ở Hà Nội, trở về quê chưa xin được việc làm.