Khởi tố ‘đại ca’ cùng hai đàn em chuyên đòi nợ thuê

(PLO)- Ngày 23-12, Công an tỉnh Nghệ An cho biết Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45) đã phá thành công chuyên án 115T, khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Văn Toại (33 tuổi, tức Toại "cục", Nghệ An) về tội cướp tài sản và bắt giữ người trái pháp luật.