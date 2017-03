Khởi tố đại ca miệt vườn và đồng bọn

Đinh Văn Bỉ (SN 1971), Trần Quốc Thường (tự Phường, SN 1985), Trần Chí Linh (SN 1983, cùng ngụ ấp Trà Quýt B, xã Thuận Hòa, huyện Châu Thành), Nguyễn Minh Dương (SN 1985, ngụ ấp An Tập, xã Thiện Mỹ, huyện Châu Thành) và Lâm Bảo Ngọc (tự Dảnh, SN 1985, ngụ đường Văn Ngọc Chính, khóm 5, phường 3, TP.Sóc Trăng) về hành vi “cưỡng đoạt tài sản” và “cho vay lãi nặng”. Cơ quan điều tra cũng khởi tố và cho tại ngoại mẹ ruột của Bỉ là bà Lê Thị Hạnh (SN 1952) về hành vi “cưỡng đoạt tài sản”.



Đinh Văn Bỉ

Ngày 18-8-2009, Bỉ huy động Trần Quốc Thường, Trần Chí Linh, Lâm Bảo Ngọc và Nguyễn Minh Dương chặn đường lấy lúa của bà Võ Thị Ba (SN 1950, ngụ ấp Trà Quýt, thị trấn Châu Thành) để trừ tiền hụi. Mở màn cho vụ xiết nợ trên, bà Lê Thị Hạnh đã đến cống 1 thuộc ấp Trà Quýt, thị trấn Châu Thành nơi bà Ba chờ thương lái bán lúa. Bất chấp lời giải thích của nạn nhân, bà Hạnh cùng Bỉ ra lệnh cho đàn em chở lúa về nhà. Bỉ hăm dọa chém hết cả nhà bà Ba.

Công an thị trấn Châu Thành đến nơi thì Bỉ và đồng bọn đã chở 13 bao lúa của bà Ba đi mất. Tại cơ quan công an, bà Ba cho rằng bà không thiếu tiền hụi của bà Hạnh mà là chị Trịnh Thúy Diễm, con dâu của bà. Công an thị trấn Châu Thành phạt Bỉ 100.000 đồng vì hành vi công nhiên chiếm đoạt tài sản. Không đồng ý quyết định trên, bà Ba khiếu nại.

Công an tỉnh Sóc Trăng xét hành vi của Đinh Văn Bỉ và đồng bọn đã cấu thành tội “cưỡng đoạt tài sản” nên đề nghị hủy quyết định phạt hành chính Bỉ, khởi tố vụ án, khởi tố các đối tượng trên.

Mở rộng điều tra, cơ quan điều tra phát hiện từ tháng 11-2008 đến tháng 12-2009 Bỉ và đồng bọn tổ chức cho vay nặng lãi tại các xã Thuận Hòa, Thiện Mỹ, Hồ Đắc Kiện thuộc huyện Châu Thành và xã Mỹ Hương, huyện Mỹ Tú, Sóc Trăng.

Khám xét nhà Bỉ, CA thu giữ nhiều cuốn sổ ghi chép của Bỉ, xác định được 145 trường hợp vay tiền với mức lãi suất thấp nhất 30%/tháng, cao nhất đến 90%/tháng. Số tiền mà Bỉ đang sở hữu lên đến hơn 4 tỷ đồng.

Bỉ đã lập đường dây cho vay khép kín bằng cách cho Trần Quốc Thường, Trần Chí Linh và Nguyễn Minh Dương vay mức lãi suất 30%/tháng. Sau đó, các đối tượng trên cho người dân vay lại mức lãi suất từ 60% đến 90%. Lâm Bảo Ngọc được Bỉ đưa danh sách của người vay để y đi xiết nợ hưởng 50% lãi suất thu được.

Theo công văn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, chỉ tính mức lãi suất 30%/tháng, Bỉ cho vay cao gấp 20,87 lần mà các tổ chức tín dụng áp dụng. Hành vi trên của Bỉ và đồng bọn đã phạm vào khoản 2 điều 163 của Bộ luật hình sự.



Theo ĐĂNG KHOA - BÁ DŨNG (CATP)