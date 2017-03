Khởi tố đôi ‘nhập nha’ có nhiều tiền án

Theo điều tra, rạng sáng 22-2, Nam đến khu dân cư xã Bàu Hàm 2 để trộm cắp tài sản. Khi đi ngang qua nhà ông HNT, phát hiện cửa nhà không khóa, mọi người trong nhà đang ngủ say nên Nam lẻn vào trộm một máy tính bảng và một điện thoại di động mang đến tiệm cầm đồ được 2 triệu đồng. Mấy ngày sau Nam quay lại nhà ông T. trộm điện thoại di động và một đôi dép. Tiếp tục “ăn đêm”, Nam rủ Khương đột nhập nhà bà VTP trộm một số tài sản.

Đêm 26-3, khi đi ngang nhà ông NHS thấy cửa nhà không khóa, Nam đột nhập vào dắt trộm chiếc xe máy hiệu Honda Air Blade của ông S., trong cốp xe có 12 triệu đồng và một điện thoại di động. Sau đó Nam đã nhờ Đàm Quốc Đường (ngụ xã Bàu Hàm 2) mang xe máy trộm đi tiêu thụ được 10 triệu đồng rồi chia nhau.

Đêm 7-4, đang trên đường đi rảo tìm nhà nào sơ hở để “nhập nha” thì Nam bị Công an huyện Thống Nhất bắt giữ. Mở rộng điều tra, công an truy bắt Khương và Đường. Được biết Nam và Khương đều có tiền án về tội trộm cắp tài sản, cướp và hủy hoại tài sản. Riêng bị can Đàm Quốc Đường bị khởi tố về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

VŨ HỘI