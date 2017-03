Khởi tố đối tượng 2 lần vận chuyển thuốc lá lậu

Ngày 30/9, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thanh Bình (Đồng Tháp) đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Trương Minh Cảnh (38 tuổi, ngụ ấp An Định, xã An Long, huyện Tam Nông) để làm rõ về hành vi vận chuyển hàng cấm (thuốc lá ngoại nhập lậu).

Khoảng 12h ngày 24/9, Trương Minh Cảnh điều khiển xe mô tô vận chuyển 900 gói thuốc lá lậu lưu thông trên tuyến QL30, từ thị xã Hồng Ngự về TP Cao Lãnh tiêu thụ thì bị lực lượng Công an huyện Thanh Bình phát hiện, bắt quả tang. Qua xác minh, ngày 28/6, Trương Minh Cảnh cũng bị Công an huyện Tam Nông bắt quả tang đang về hành vi vận chuyển thuốc lá ngoại nhập lậu, tuy nhiên chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự. UBND tỉnh Đồng Tháp đã ra quyết định xử phạt hành chính đối tượng 20 triệu đồng, tuy nhiên Cảnh chưa nộp phạt mà tiếp tục vi phạm. Cùng về hành vi này, ngày 26/9, TAND huyện Thanh Bình đã xử sở thẩm và tuyên phạt bị cáo Trịnh Thị Thi (47 tuổi, ngụ xã Mỹ Tân, TP Cao Lãnh) 4 tháng tù giam.



Theo V.Vĩnh - H.Việt (CAND)