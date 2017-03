Khởi tố đối tượng chống người thi hành công vụ và hủy hoại tài sản

Ngày 15/3, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Trần Văn Liệt (37 tuổi, ngụ phường An Thạnh, thị xã Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp) để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ và hủy hoại tài sản.

Kết quả điều tra ban đầu, ngày 19/9/2012, Trần Văn Liệt thuê đối tượng tên Xô điều khiển ghe sắt mang biển kiểm soát ĐT 18.856 cùng với Hản, Quý, Thân và Thâu tổ chức khai thác cát trái phép trên sông Tiền, đoạn qua thủy phận thuộc ấp Phú Lợi B (xã Phú Thuận B, huyện Hồng Ngự). Đến 23h cùng ngày, lực lượng Công an và xã đội Phú Thuận B dùng phà khách Mười Đẩu ngăn cản và bắt giữ. Khi đó, Xô điện thoại báo cho Liệt biết, Liệt điều khiển tàu sắt mang biển kiểm soát AG-15.669 (có trọng tải khoảng 200 tấn) từ bến đò Mương Lớn chạy xuống xã Phú Thuận B để giải vây và đụng vào mạn trái phà khách gây hư hỏng, đồng thời làm 2 Công an viên đi trên phà bị thương. Sau đó, Liệt điều khiển tàu bỏ trốn. Qua giám định, chiếc phà khách Mười Đẩu bị thiệt hại 16.659.180 đồng. Đến ngày 14/1/2013, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án chống người thi hành công vụ và hủy hoại tài sản. Riêng Trần Văn Liệt bỏ trốn đến ngày 17/2/2013 mới ra đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội của mình. Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục làm rõ để xử lý theo quy định pháp luật. Theo CAND