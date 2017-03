Khởi tố đối tượng đỗ ôtô chắn đường sắt

Ngày 9/11, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết: Cơ quan CSĐT Công an TP Bắc Giang đã khởi tố vụ án, khởi tố đối tượng có hành vi cản trở giao thông đường sắt.

Trước đó, Nguyễn Văn Xuân (41 tuổi), trú tại phố Cầu Tre, Mỹ Độ, TP Bắc Giang lái ôtô BKS 29H-1457 tự ý đỗ ngang đường sắt tại đầu phía Nam cầu Bắc Giang. Khi chuyến tàu khách R157 chạy qua đoạn đường trên đã buộc phải dừng lại khiến lịch trình bị chậm hơn 1 giờ.

Lực lượng gác cầu đã phải thông báo Cảnh sát 113, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bắc Giang, Công an TP Bắc Giang và Công an phường sở tại cẩu xe ôtô ra khỏi đường ray.

Ngay sau đó Xuân đã bỏ trốn khỏi địa phương, đến ngày 8/11 thì bị bắt tại Yên Dũng.





Theo P.A. (CAND)