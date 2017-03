Khởi tố đối tượng hành hung CSGT

Chiều ngày hôm nay 13/9, cơ quan CSĐT Công an quận Cái Răng (TP Cần Thơ) quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam 2 tháng đối với Nguyễn Hoàng Cung (36 tuổi, ngụ KV5, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) về hành vi “Chống người thi hành công vụ”.

Theo điều tra ban đầu, lúc 15h ngày 9/9, Đội CSGT Công an quận Cái Răng tiếp nhận tin báo tại nút giao thông IC4 (KV1, phường Ba Láng, quận Cái Răng) xảy ra vụ TNGT giữa xe ôtô và xe môtô. Lúc này Tổ tuần tra gồm các đồng Nguyễn Thành Trung, Lê Minh Nhân, Huỳnh Hoàng Hiếu đang tuần tra gần đó chạy đến xem xét tình hình. Khoảng 15 phút sau, chỉ huy Đội CSGT phân công Thiếu úy Nguyễn Văn Đức xuống hiện trường vụ TNGT để hỗ trợ Tổ tuần tra. Trong quá trình làm việc, phát hiện tài xế có mùi cồn nên Tổ công tác tiến hành đo nồng độ cồn với mức 1.692mg/l. Khi lực lượng làm nhiệm vụ yêu cầu tài xế ký tên vào phiếu đo nồng độ cồn thì Cung là người đi cùng xe ôtô đi đến chống cự và giật phiếu đo nồng độ cồn trên tay đồng chí Đức. Không dừng lại, Cung còn chửi bới Tổ công tác, nhào đến đấm vào mặt đồng chí Đức. Thậm chí, những đi cùng xe ôtô đến can ngăn nhưng Cung vẫn tiếp tục lao đến đòi đánh Thiếu úy Đức. Trước tình hình trên, Tổ công tác điện thoại báo lực lượng CS113 Công an quận đến hỗ trợ và mời đối tượng Cung cùng tài xế về Công an phường Ba Láng làm việc. Qua làm việc, Cung thừa nhận lớn tiếng với lực lượng CSGT, còn việc có hành hung CSGT hay không thì không nhớ vì say rượu. Mãi đến 16h20’ cùng ngày, Cung mới cho lực lượng Công an đo nồng độ cồn, với mức 1.013mg/l. Qua tìm hiểu nhân chứng có mặt tại hiện trường, họ thấy Cung đến giật phiếu đo nồng độ cồn trên tay lực lượng CSGT đang làm nhiệm vụ; dùng tay xô đẩy, chỉ trỏ, lăng mạ CSGT; dùng tay đánh vào mặt Thiếu úy Nguyễn Văn Đức. Còn theo tài xế Trần Minh Thanh, sáng 9/9, chở người nhà, trong đó có Cung (là bà con) đi đám giỗ ở TP.Vị Thanh (Hậu Giang), lúc về đến nút giao IC4 thì đụng vào đuôi xe mô tô một người phụ nữ điều khiển như đã nói.



