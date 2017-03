Khởi tố đối tượng hiếp dâm con rồi giết mẹ

Ngày 25/9, tin từ Cơ quan CSĐT Công an huyện Hớn Quản (tỉnh Bình Phước) cho biết, đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng Mạc Như Thân (21 tuổi, ngụ xã Thanh An, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước) để điều tra làm rõ các hành vi giết người và hiếp dâm người vị thành niên.

Theo điều tra ban đầu, vào ngày 19/9, Thân chở em P.T.T.H. (16 tuổi, ngụ cùng xã, con gái bà Nguyễn Thị Liên) đi chơi. Thân dụ dỗ em H. đến một phòng trọ rồi quan hệ tình dục ngay trong đêm. Thấy con gái có biểu hiện khác thường nên bà Liên gặng hỏi, cuối cùng em H. kể lại sự việc bị Thân cưỡng bức. Bà Liên làm đơn tố cáo gửi Công an xã Thanh An. Khi vụ việc đang được cơ quan Công an điều tra thì vào tối 21/9, Thân chủ động cùng người thân đến nhà bà Liên xin thỏa thuận giải quyết hậu quả và bồi thường nhưng không được bà Liên đồng ý. Tức khí, Thân rút con dao thủ sẵn trong người lao đến đâm nhiều nhát khiến bà Liên thiệt mạng. Sau đó Thân bỏ trốn và đến ngày 23/9 thì bị bắt.



Theo Long Điền (CAND)