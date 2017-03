Khởi tố đối tượng lừa đảo chạy trường

Theo kết quả điều tra, tháng 8-2010, Sầm Thị Tâm gọi điện cho bà La Thị Nhẫm (trú tại huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk) cho biết “mình có mối quan hệ quen biết với nhiều người và có khả năng chạy được một vài suất vào học hệ cử tuyển ở các trường Công an”.



Nếu bà Nhẫm có nhu cầu “chạy” cho con vào học hệ cử tuyển ở trường Công an thì làm hồ sơ, photo giấy CMND, giấy tờ các loại và đưa trước cho Tâm số tiền 60 triệu đồng để lo chi phí. Lúc nào có quyết định nhập học thì đưa tiếp số tiền còn lại.



Vì tin tưởng Tâm là người cùng quê, quen biết lâu năm nên bà Nhẫm đã đồng ý. Ngày 21-8-2010, bà Nhẫm cùng con trai là Dương Văn An mang 40 triệu đồng đến đưa cho bà Tâm. Sau khi nhận tiền, Tâm viết vào tờ giấy viết tay xác nhận đã nhận tiền và hứa với bà Tâm là cuối năm sẽ lo cho An đi học ở trường Công an.



Tuy nhiên, đến hạn mà không thấy con mình đi học theo đúng như thoả thuận, bà Nhẫm đã liên lạc với Tâm để đòi lại số tiền trên nhưng Tâm cứ khất hẹn nhiều lần và đến nay vẫn không trả nên đã làm đơn tố cáo đến cơ quan chức năng.



Với thủ đoạn tương tự, Sầm Thị Tâm đã lừa đảo một số hộ dân trên địa bàn huyện Đắk Mil, chiếm đoạt với tổng số tiền 130 triệu đồng. Qua quá trình điều tra, ngày 10-2-2012 Sầm Thị Tâm đã ra đầu thú tại cơ quan công an và khắc phục một phần hậu quả cho các gia đình bị hại.



Vụ việc đang được Cơ quan CSĐT huyện Đắk Mil tiếp tục điều tra, làm rõ. Rồi đây Sầm Thị Tâm sẽ bị pháp luật trừng trị thích đáng về hành vi phạm tội của mình. Vụ án trên lại là hồi chuông cảnh báo về sự nhẹ dạ cả tin của một bộ phận người dân ở những nơi vùng sâu, vùng xa dễ bị các đối tượng lợi dụng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Mong muốn cho con em mình có một công việc làm ổn định, một nơi học tập tốt là nguyện vọng chính đáng của nhiều phụ huynh hiện nay.



Nhưng có lẽ không có con đường nào khác bằng việc tự thân học tập, rèn luyện để đi lên bằng chính năng lực, khả năng của mình.



Theo Minh Quỳnh (ANTĐ)