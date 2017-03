Khởi tố đối tượng mạo danh nhà báo để lừa đảo

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Văn Bình, 22 tuổi, ngụ ở ấp Phú Hòa, thị trấn Phú Mỹ, huyện Phú Tân, An Giang về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản.”

Thiếu tá Trần Văn Rắn - Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra Công an huyện Bình Tân cho biết Nguyễn Văn Bình đã giả danh nhà báo đang làm việc ở Đài Truyền hình thành phố Cần Thơ đi tuyển người vào làm việc cho cơ quan để lừa đảo, chiếm đoạt hàng chục triệu đồng của các nạn nhân. Từ tháng 10/2009, Nguyễn Văn Bình từ An Giang lang thang xuống huyện Bình Tân, Bình Minh (Vĩnh Long) thuê nhà trọ kiếm sống bằng việc lừa đảo. Bình hay lân la ở các quán càphê, tìm cách làm quen với những thanh niên ngồi quán, nhất là với những người có biểu hiện đồng tính, mạo danh mình là người của Đài Truyền hình ở thành phố Cần Thơ qua Vĩnh Long “tác nghiệp.” Với thủ đoạn lợi dụng mối quan hệ đồng tính, mạo danh nhà báo, hứa giới thiệu vào đài truyền hình làm việc, Bình đã lừa đảo nhiều người ở Vĩnh Long và Cần Thơ với tổng số tiền hàng chục triệu đồng, trong đó có trường hợp bị Bình lừa lấy 11 triệu đồng với chiêu rủ góp vốn hợp tác với Bình mở công ty quảng cáo truyền hình. Vụ án đang được cơ quan cảnh sát điều tra tiếp tục làm rõ. Theo Phạm Thị Bình (TTXVN/Vietnam+)