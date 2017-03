Khởi tố đối tượng nổ súng cướp tiệm vàng giữa ban ngày

Ngày 17/6, công an huyện Đồng Hỷ (Thái Nguyên) cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ cướp tiệm vàng xảy ra trên địa bàn, đồng thời khởi tố bị can Bùi Văn An (31 tuổi), ở xã Cao Thượng, huyện Tân Yên - Bắc Giang với 2 tội danh “cướp tài sản” và “cướp giật tài sản”.

Công an huyện Đồng Hỷ cho biết, trước mắt, Cơ quan điều tra mới ra quyết định khởi tố bị can Bùi Văn An với 2 tội danh trên, đồng thời tiếp tục hoàn thiện hồ sơ để ra kết luận khởi tố cuối cùng. Trước đó, khoảng 11h trưa ngày 9/6, tên Bùi Văn An bất ngờ xuất hiện tại cửa hàng Hạnh Thuý tại TT Trại Cau - Đồng Hỷ (Thái Nguyên). Đối tượng Bùi Văn An bị khởi tố 2 tội danh “cướp tài sản” và “cướp giật tài sản”. Khi đó, bà Thuý, chủ cửa hàng cho biết, khi bà đang ngồi trong cửa hàng thì có một người đàn ông đội mũ bảo hiểm xuống từ chiếc xe máy Exciter đã từng đến tiệm trước đó đi vào tiệm. Vừa đi vào, đối tượng vừa rút súng đe dạo “đưa vàng, đưa tiền đây”. Thấy đối tượng cầm súng, chị Thúy liền vớ chiếc ghế đang ngồi che người vì sợ hắn nổ súng. Sau đó, chị Thúy bỏ chạy ra ngoài tri hô để kêu cứu. Lúc này, tên cướp bên trong cửa tiệm vẫn bình tĩnh dùng búa đập vỡ kính rồi vơ vét vàng trong tủ kính. Thấy vậy, anh Vũ Ngọc Đức (thợ kim hoàn và bảo vệ của tiệm vàng Thúy Hạnh) và người chú họ chị Thúy lấy gạch đá thay nhau ném vào cửa tiệm. Bị chống trả quyết liệt, tên cướp lấy súng bắn ra ngoài. Lúc này, anh Trần Xuân Hạnh (chủ tiệm vàng) đi vào từ phía sau, cầm ghế ném vào tên cướp thì bị đối tượng này quay lại cầm súng bắn. Rất may, viên đạn trượt qua Hạnh găm thẳng vào một chiếc loa đặt trong nhà. Nghe tiếng chị Thúy hô cướp và những tiếng nổ liên tiếp, anh N.V.Thủy (hàng xóm nhà chị Thúy) liền chạy sang cùng bắt tên cướp. Thấy động, tên cướp chĩa súng về phía anh Thủy bắn liên tiếp nhiều nhát nhưng không trúng. Sau khi bắn về phía anh Thủy, tên cướp vội vàng chạy ra ngoài tẩu thoát nhưng đã bị người nhà chủ tiệm vàng đuổi theo. Anh Thủy cũng nhanh chóng áp sát tên cướp và khống chế người này. Cùng lúc đó, ông Hạnh chủ tiệm vàng từ tầng 2 chạy xuống tóm gọn tên cướp. Đặc biệt, trước đó trưa ngày 30/5, An đã đi xe máy đến tiệm vàng Hạnh Thúy, để chọn mua 2 chỉ vàng, với mục đích nghe ngóng tình hình để ra tay cướp tài sản. Khoảng 15 phút sau, An quay trở lại tiệm vàng này, nhưng tại thời điểm đó, trong tiệm vàng có đông người nên anh ta giả vờ là khách mua vàng và bảo chủ cửa hàng cho xem một sợi dây chuyền 1,5 lượng và 1 chiếc nhẫn 0,5 lượng. Đến 13h cùng ngày, cửa hàng vắng khách, chỉ còn lại một mình chị Nguyễn Thị Thúy (35 tuổi, chủ tiệm vàng). Nhận thấy đây là thời điểm ra tay thuận lợi nên An vào cửa hàng yêu cầu chủ tiệm cho xem sợi dây chuyền và chiếc nhẫn đã xem từ trước. Do chủ quan vì trước đó vị khách này có mua 2 chỉ vàng và thanh toán đầy đủ nên chị Thúy không đề phòng. Lợi dụng lúc chủ quán cúi xuống, An chạy ra xe và chạy thoát. Tưởng "ngon ăn", khoảng 11h ngày 9/6, Bùi Văn An đội mũ bảo hiểm xông vào tiệm vàng Hạnh Thúy, nổ súng định cướp tiếp thì bị bắt. Theo Quốc Đô (Dân trí)