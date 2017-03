Khởi tố đối tượng vận chuyển 200 triệu đồng tiền Việt Nam giả

Ngày 21/8, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã khởi tố bị can đối với Đỗ Viết Thủy (39 tuổi, ở 11 tổ 4, phường Trần Hưng Đạo, quận Dương Kinh, Hải Dương) về hành vi vận chuyển tiền Việt Nam giả.

Trước đó vào hồi 16h30 ngày 14/8, Đồn Biên phòng Tân Thanh đã phát hiện, bắt giữ đối tượng Thủy đang trên chuyến xe khách từ cửa khẩu Tân Thanh về thành phố Lạng Sơn. Tang vật thu giữ 200 triệu đồng tiền Việt Nam giả (mệnh giá 200.000đ/tờ) bọc kín bằng băng keo trắng được đối tượng cất dấu trong người. Tên Thủy khai nhận vận chuyển thuê số tiền giả trên cho một đối tượng khác từ khu vực cửa khẩu Tân Thanh về Hang Chui, Tân Mỹ, Văn Lãng để lấy 2 triệu đồng tiền công. Ngày 18/8, vụ việc được chuyển giao cho Công an tỉnh điều tra theo thẩm quyền.



Theo Nguyễn Thái (CAND)