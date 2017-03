Khởi tố đường dây làm giấy giả tiêu thụ ‘siêu xe’

Trước đó, qua công tác trinh sát, Công an quận Bắc Từ Liêm phát hiện một ổ nhóm chuyên sản xuất giấy tờ giả như giấy đăng ký ô tô, đăng kiểm xe, tem lưu hành… Quá trình điều tra, công an bắt quả tang Hòa đang giao dịch mua bán các loại giấy tờ giả về ô tô. Khám nhà Hòa, cơ quan điều tra thu giữ nhiều máy tính, máy in màu, máy scan…

Theo điều tra ban đầu, khách hàng của Hòa là các đối tượng môi giới các loại xe nhập lậu từ Campuchia, xe ngoại giao nhưng đã hết thời gian lưu hành, thu hồi biển số đang trôi nổi bên ngoài hoặc các loại xe có nguồn gốc bất hợp pháp, xe cầm cố ngân hàng. Ngoài ra còn có một số đối tượng trực tiếp sử dụng xe gian.

Điều tra mở rộng, cơ quan điều tra thu giữ chín chiếc ô tô và toàn bộ giấy tờ giả liên quan đến vụ án. Trong số chín ô tô bị thu giữ có “siêu xe” như xe Lamborghini sản xuất năm 2008, hai chiếc Mercedes s500…

DX