Khởi tố Facebooker tuyên truyền chống phá Nhà nước

Chiều 4-9, Đại tá Phạm Văn Ngót, Trưởng phòng tham mưu Công an tỉnh Bến Tre, cho biết Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bến Tre Công an tỉnh Bến Tre đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Ngọc Ánh (38 tuổi, ngụ xã Phùng Xá, huyện Thạch Thất, TP Hà Nội, tạm trú tại thị trấn Bình Đại, huyện Bình Đại, Bến Tre) để điều tra về tội: Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước.



Nguyễn Ngọc Ánh.

Trước đó vào ngày 30-8, Cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh đã ra lệnh tạm giữ khẩn cấp và khám xét đối với Nguyễn Ngọc Ánh. Ngày 1-9, VKSND tỉnh Bến Tre đã phê chuẩn lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Ngọc Ánh



Theo kết quả xác minh của cơ quan anh ninh điều tra Công an tỉnh Bến Tre, từ ngày 31-3 đến 14-8, Ánh đã lập hai tài khoản mạng xã hội Facebook cá nhân mang tên “Nguyễn Ngọc Ánh” (sau đó đổi thành Line Connan) và “Nguyễn Ngọc Ánh (Vilo)” đăng tải nhiều video clip là các cuộc phát trực tiếp (còn gọi là Livestream) có nội dung tuyên truyền chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam.

Thông qua các video clip trên, Ánh đã tuyên truyền nhiều thông tin bịa đặt có nội dung xuyên tạc, phỉ báng chính quyền nhân dân, nói xấu Đảng, chính quyền gây tâm lý nghi ngờ, hoang mang, lo lắng trong nhân dân nhằm gây chiến tranh tâm lý. Ngoài ra, Ánh còn kêu gọi, kích xúi người dân biểu tình, phá hoại trong tháng 6-2018 vào dịp lễ 2-9-2018.