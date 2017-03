Khởi tố gã chồng tạt axit vợ con

Ngày 29-10, Công an TP Mỹ Tho - Tiền Giang cho biết đã khởi tố bị can và bắt tạm giam Võ Thanh Phong (SN 1970, ngụ tỉnh Long An) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Trước đó, do mâu thuẫn trong sinh hoạt vợ chồng nên chị Huỳnh Thị Mỹ Duyên, vợ Phong, bỏ về nhà cha mẹ ở TP Mỹ Tho.

Trưa 18-10, Phong chuẩn bị axit để sẵn trong ba lô, sau đó đến nhà chị Duyên ở TP Mỹ Tho, nói rằng đến thăm con. Cháu bé với những vết thương do axit gây ra

Chị Duyên để Phong vào nhà thì bất ngờ, y lấy lọ axit đã chuẩn bị sẵn tạt vào người chị. Axit văng tứ tung dính vào đầu, cổ, ngực, bụng, tay chân các cháu Huỳnh Tuấn Bảo (15 tháng tuổi, con chị Duyên), Huỳnh Tuấn Khanh (13 tháng tuổi) và Nguyễn Quang Thiện 9 tháng tuổi (cháu chị Duyên) đang ngủ trong nhà. Theo M. Sơn (NLĐO)