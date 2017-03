Khởi tố gã hàng xóm đồi bại

Chiều 16/10, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Đàm Văn Quảng (22 tuổi), tạm trú tại xã Đắk Bú So, huyện Tuy Đức về hành vi hiếp dâm, cướp tài sản.

Theo đó, đêm 9/10, Đàm Văn Quảng đến nhà chị Trần T.N. (28 tuổi, là người hàng xóm) để rủ chồng chị N. đi chơi nhưng không thấy chồng chị N. ở nhà. Quảng nảy sinh tà ý và cầm theo con dao đến gạ gẫm và khống chế hiếp dâm chị N.. Khi chị N. vùng vẫy để thoát chạy thì Quảng đã dùng dao đâm liên tiếp nhiều nhát vào người nạn nhân. Do dao bị gãy nên Quảng xuống bếp tìm con dao khác lên để khống chế chị N. Lợi dụng lúc đối tượng sơ hở, chị N. liền vùng dậy bỏ chạy ra ngoài và được người dân đưa đi bệnh viện cấp cứu. Sau khi không tìm thấy chị N., Đàm Văn Quảng lấy một chiếc điện thoại của chị N. rồi bỏ trốn. Đến ngày 10/10 thì bị Công an huyện Tuy Đức bắt giữ.

Theo Minh Quỳnh (CAND)