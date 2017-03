Khởi tố giám đốc bán hóa đơn đỏ trái phép 7 tỉ đồng

(PLO) - Ngày 11-2, Cơ quan công an huyện Nghi Lộc (Nghệ An) đã khởi tố vụ án khởi tố bị can, bắt tạm giam Cao Văn Chương (42 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH xây dựng các công trình Bắc-Bãi Lữ, trú xóm Chùa, xã Nghi Yên, huyện Nghi Lộc) về tội mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ nhà nước.