Khởi tố giám đốc chiếm đoạt tiền hỗ trợ lãi suất

Chiều nay (20-10), ông Lê Văn Minh, Phó viện trưởng Viện KSND tỉnh Bình Định, cho biết cơ quan này đã phê chuẩn các quyết định của Công an tỉnh về khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Bùi Văn Luyến, Giám đốc Công ty TNHH Đúc Minh Đạt (thị xã An Nhơn, Bình Định) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bị can Luyến được cho tại ngoại, bị cấm đi khỏi nơi cu trú.

Theo kết quả điều tra ban đầu, năm 2009, lợi dụng chính sách của Chính phủ về hỗ trợ lãi suất 4% vay đầu tư sản xuất, kinh doanh với cá nhân, tổ chức trong giai đoạn kinh tế khó khăn, Bùi Văn Luyến đã làm khống hồ sơ, chứng từ nhập phế liệu về sản xuất, để vay vốn của Ngân hàng Đầu tư - Phát triển Việt Nam (BIDV) Chi nhánh Phú Tài; sau đó chiếm đoạt hơn 1,1 tỉ đồng tiền hỗ trợ lãi suất của nhà nước. Hiện cơ quan chức năng chưa cung cấp thông tin về tổng số vốn Luyến đã vay của BIDV song một số nguồn tin cho biết số tiền này rất lớn. Cùng với việc điều tra hành vi phạm tội của Luyến, cơ quan chức năng đang làm rõ vì sao Luyến lập hồ sơ khống nhưng được vay và hưởng số tiền hỗ trợ lãi suất lớn như vậy.