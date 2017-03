Khởi tố giám đốc công ty vận tải sử dụng giấy đăng kiểm xe giả

Theo thông tin ban đầu, ngày 9-8-2014 xe ô tô biển số 72C-019.95 kéo sơmi rơmoóc 51R-5321 do tài xế Trương Công Danh điều khiển và xe ô tô biển số 57L-8693 kéo sơmi rơmoóc 51R-5788 do tài xế Nguyễn Thành Phi điều khiển, trên xe chở hàng bê tông lưu thông tuyến quốc lộ 51. Khi hai xe trên đi qua trạm cân số 62 (thuộc địa bàn xã Mỹ Xuân, huyện Tân Thành) thì bị lực lượng Thanh tra Giao thông (TTGT) tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tiến hành kiểm tra tải trọng.

Quá trình kiểm tra, TTGT phát hiện hai giấy kiểm định cấp cho hai xe ô tô trên là giả.

Theo bị can Phước khai nhận do xe đã thay đổi kết cấu, cơi nới thêm để chở hàng nên không thể đăng kiểm. Do đó, thông qua một số tài xế, Phước đã liên lạc để nhờ làm giấy đăng kiểm xe giả để sử dụng cho hai xe của công ty mình. Hiện Công an huyện Tân Thành đang tiếp tục điều tra làm rõ.

TRÙNG KHÁNH