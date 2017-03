Khởi tố giám đốc lừa chạy việc và dự án

(PL)- Ngày 11-11, Cơ quan Công an huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Văn Bính (giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Đại Lộc, trú thị trấn Hưng Nguyên) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Từ năm 2014 đến khi bị bắt, Bính đến TP Vinh (Nghệ An) và các huyện giới thiệu mình có quan hệ mật thiết với nhiều quan chức cấp cao ở Hà Tĩnh. Bính rêu rao mình có khả năng “chạy” dự án béo bở và xin việc vào ngành công an, ngân hàng... Sau đó, Bính nhận tiền và làm cả quyết định tuyển dụng giả để trao cho người dân. Cụ thể, Bính lừa “chạy” việc cho anh BXL (thị trấn Hưng Nguyên) vào làm việc ở BV 189 (Bộ Công an) với giá 350 triệu đồng, lừa “chạy” việc cho con bà Ng.Th.H. (huyện Đô Lương) vào cơ quan nhà nước giá 300 triệu đồng, lừa “chạy” dự án cho anh HVH (huyện Hưng Nguyên) lấy 500 triệu đồng... Khám xét nơi ở của Bính, công an thu giữ nhiều giấy tờ giả và con dấu giả của các cơ quan chức năng. Được biết Bính từng có một tiền án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đ.LAM