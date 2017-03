Khởi tố hai bị can làm giả CMND để xin cấp hộ chiếu

(PLO)- Ngày 23-2, theo nguồn tin của báo Pháp Luật TP.HCM, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã khởi tố bị can nhưng cho tại ngoại đối với TTCX (44 tuổi, ngụ huyện Đất Đỏ), PTHN (29 tuổi, ngụ LaGi, Bình Thuận) để điều tra về tội làm giả tài liệu, con dấu của cơ quan, tổ chức.