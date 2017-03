Khởi tố hai đối tượng buôn bán trẻ em

(PL)- Ngày 4-12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết công an tỉnh này vừa khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Võ Quốc Nguyên và Nguyễn Thị Sáu về tội mua bán trẻ em.

Đầu tháng 9-2008, Nguyên cùng vợ là Phan Thị Lam đến xã Đồng Văn, huyện Tân Kỳ, Nghệ An tìm gặp chị Vi Thị Liệu thuê con gái chị Liệu vào Hà Tĩnh giúp việc nhà với tiền công 800.000 đồng/tháng. Gia đình chị Liệu không cho con đi nhưng lại giới thiệu đưa hai cháu ở trong xóm là Vi Thị Huyền (13 tuổi) và Vi Thị Hương (15 tuổi) cho vợ chồng Nguyên. Ngày 4-10, Nguyên ra Bến xe Vinh đón hai cháu Huyền và Hương, sau đó bán hai bé cho Nguyễn Thị Sáu với giá một triệu đồng. “Mua” được hai bé, bà Sáu đã đánh đập và ép buộc Huyền và Hương bán dâm nếu không sẽ bị giết chết. Được một thời gian, bà Sáu lại bán bé Huyền cho bà Trần Thị Thủy (29 tuổi, trú tại xã Kỳ Phương, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) với giá một triệu đồng. Đến ngày 7-10, Huyền trốn được ra ngoài, về trình báo với Công an huyện Kỳ Anh kịp thời đến giải cứu Hương. Hiện bà Nguyễn Thị Sáu đã bỏ trốn khỏi địa phương, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh đã phát lệnh truy nã đối với đối tượng này. L.NGUYỄN