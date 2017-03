Khởi tố hai đối tượng cướp taxi bỏ trốn vào rừng

Theo Minh Quỳnh (ANTĐ)



Ngày 30-7, cơ quan CSĐT Công an huyện Đắk G’long, tỉnh Đắk Nông, đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Nguyễn Hòa (SN1987), trú tại xã Phan Rí Thành, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận, và Lý Hoàng Lâm (SN 1986), trú tại xã Phú Hòa, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai, về hành vi cướp tài sản.Theo lời khai của đối tượng, 3h sáng 9 tháng 6, sau khi ăn nhậu với nhau tại thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông, 2 đối tượng đã bàn bạc với nhau về kế hoạch cướp tài sản.Theo đó, 2 đối tượng thuê xe taxi từ thị xã Gia Nghĩa vào xã Đắk Ha, huyện Đắk G’long, để cướp tài sản. Khi đến đoạn đường dốc FULRO, thuộc thôn 2, xã Đăk Ha, lợi dụng đường lầy lại vắng người, Nguyễn Hòa đã dùng tay kẹp cổ tài xế taxi là anh Nguyễn Việt Anh, để cho Lý Hoàng Lâm uy hiếp cướp tài sản. Sợ bị giết, anh Nguyễn Việt Anh liền móc tiền, điện thoại đưa cho chúng. Lợi dụng sơ hở của đối tượng, anh Việt Anh bỏ chạy và hô hoán mọi người cứu giúp. Sợ bị phát hiện 2 đối tượng đã bỏ trốn vào rừng.Nhận được thông tin trên, Công an huyện Đắk G’long đã tổ chức lực lượng truy nóng ngay trong đêm, đến 6h sáng cùng ngày thì bắt được 2 đối tượng Hòa và Lâm, khi chúng đang lẩn trốn tại một khu rừng thôn 2, xã Đắk Ha.Được biết, đối tượng Nguyễn Hòa từng có 1 tiền án và bị TAND tỉnh Bình Thuận xử phạt 4 năm tù giam về tội cướp tài sản. Bị cáo Lâm từng có tiền án và bị TAND huyện Đã Oai, tỉnh Lâm Đồng, tuyên phạt 15 tháng tù giam về tội trộm cắp tài sản.