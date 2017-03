Khởi tố hai đối tượng tàng trữ, lưu hành tiền polyme giả

Trước đó, Công an thị xã Đồng Xoài bất ngờ tiến hành kiểm tra một quán cà phê tại ấp 3, xã Tân Thành (thị xã Đồng Xoài) do Lê Trần Mạnh Duy làm chủ. Tại đây, công an đã phát hiện 12 triệu đồng tiền polyme giả mệnh giá 200 ngàn, 100 ngàn và 50 ngàn đồng được cất giấu trong buồng ngủ và dưới đế giày của Duy.

Trước đó, Duy đã dùng tiền giả đưa cho một số đối tượng tiêu thụ. Tổng cộng số tiền giả công an phát hiện, thu giữ được là 20 triệu đồng. Cho đến khi bị phát hiện, Duy đã tiêu thụ khá nhiều tiền giả mệnh giá 50 ngàn đồng.

Cùng thời điểm này, Đội cảnh sát điều tra tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ, kết hợp với Đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an thị xã Đồng Xoài đã phát hiện đối tượng Lại Hải Tuân (1980), thường trú khu phố Phước An, phường Tân Xuân (thị xã Đồng Xoài) đang vận chuyển tiền giả hướng từ Chơn Thành về thị xã Đồng Xoài.

Khám xét trên người Tuân, cơ quan công an thu giữ 29,6 triệu đồng tiền polyme giả có mệnh giá 200 ngàn và 100 ngàn đồng. Tuân khai nhận nguồn gốc số tiền do y mua từ một đối tượng ở Hà Nội.

Theo đó, cứ 3 triệu tiền thật mua được 10 triệu tiền giả. Tuân đã đưa cho đối tượng này 12 triệu đồng tiền thật và mua về 40 triệu đồng tiền giả. Tuân mang tiền giả về nhà mình tại khu phố Phước An, phường Tân Xuân cất giấu và bị Công an thị xã Đồng Xoài phát hiện bắt giữ.

