Khởi tố hai kẻ lừa bán 3 nữ sinh lớp 7 sang Trung Quốc

Ngày 25-7, Cơ quan công an huyện Tương Dương (Nghệ An) cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lô Thị Kiều (33 tuổi, trú bản Xiềng Líp, xã Yên Na, huyện Tương Dương) và Moong Thị Kiều Anh (21 tuổi, trú bản Na Kè, xã Xá Lượng, huyện Tương Dương) về tội mua bán trẻ em.

Kiều đã qua hai đời chồng và con gái đầu của Kiều là L.Th.N (19 tuổi) sang Trung Quốc lấy chồng, sinh con. Trong những lần sang Trung Quốc thăm con gái, Kiều đã móc ngoặc với các đối tượng mua bán phụ nữ và trẻ em. Những đầu mối này đưa ra giá mua 70 triệu đồng/trẻ em gái xinh xắn.



Bị can Lô Thị Kiều (phải) và Moong Thị Kiều Anh (trái)

Đầu tháng 6, Kiều bàn bạc với Anh rủ rê trẻ em nữ hoặc thiếu nữ đưa sang Trung Quốc bán. Kiều sẽ trả tiền công cho Anh mỗi trẻ em là 10 triệu đồng nếu đưa đi, bán trót lọt. Anh đồng ý và đi vào các bản làng tiếp cận trẻ em đang học THCS để rủ “đi Hà Nội hoặc xuất ngoại làm việc, lương cao. Nếu em nào đi sẽ được trả tiền trước”.

Kết quả là ba học sinh đang học lớp 7 là em M.Th.U (13 tuổi), M.Th.H (12 tuổi) và M.Th.N (13 tuổi) cùng trú xã Yên Na (huyện Tương Dương) đồng ý bỏ học mà không nói với bố, mẹ để đi theo Anh.

Sau đó, Anh chở ba em U, H, N đến gặp Kiều để Kiều “chấm điểm”. Kiều đưa tiền cho Anh mua vé xe đò đưa ba em xuống bến xe Vinh, dự định đưa ba em ra vùng biên Móng Cái (Quảng Ninh), sang Trung Quốc bằng đường tiểu ngạch để bán.

Tuy nhiên, khi ba em đang trên đường đi thì Cơ quan công an huyện Tương Dương phối hợp cơ quan chức năng kịp thời giải cứu.

Do Kiều và Anh đang nuôi con nhỏ nên cơ quan chức năng cho Kiều và Anh tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú.