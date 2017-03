Khởi tố hai kẻ trộm cắp chuyên nghiệp ở phố cổ

Theo hồ sơ, khoảng 16 giờ 30 ngày 5-10, Thuấn nhìn thấy xe tay ga hiệu Lead của chị LTĐ dựng ở cổng Trường Mầm non Cẩm Phô (TP Hội An) không người trông coi liền đến lấy trộm túi xách của chị Đ. trong cốp xe. Bên trong túi có hơn 14 triệu đồng, một ĐTDĐ hiệu OPPO, giấy tờ cá nhân và các tài sản có liên quan khác. Khi vừa lấy túi xách thì Thuấn bị trinh sát cùng người dân bắt quả tang. Qua đấu tranh, Thuấn khai nhận đã thực hiện bảy vụ trộm tài sản khác.

Trước đó, Công an TP Hội An đã khởi tố, bắt tạm giam Trần Minh Hải, trú phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam về tội cướp giật tài sản. Trước đó, trưa 27-8, Hải chạy xe máy theo đường ven biển từ Điện Dương vào Hội An thì phát hiện một du khách người Đức đi xe đạp, phía trước giỏ xe để một túi xách. Hải đã giật chiếc túi xách rồi nhanh chóng tẩu thoát. Bằng biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an truy bắt được Hải. Thu giữ tang vật gồm một điện thoại Samsung, một máy ảnh, 5 triệu đồng, 400 USD và một số vật dụng khác. Hải khai nhận từng thực hiện nhiều vụ cướp giật khác trên phố cổ Hội An.

KIM THÁI