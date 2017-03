Khởi tố hai mẹ con bà Võ Thị Bèo

(PLO)- Ngày 22-2, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ cho biết đã khởi tố bị can đối với bà Võ Thị Bèo (62 tuổi, ngụ xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An) để điều tra về hành vi mua bán trẻ em.