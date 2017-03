Khởi tố hai người lừa bán 3 nữ sinh lớp 7 sang Trung Quốc

(PLO) - Ngày 25-7, Cơ quan công an huyện Tương Dương (Nghệ An) cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lô Thị Kiều (33 tuổi, trú bản Xiềng Líp, xã Yên Na, huyện Tương Dương) và Moong Thị Kiều Anh (21 tuổi, trú bản Na Kè, xã Xá Lượng, huyện Tương Dương) về tội mua bán trẻ em.