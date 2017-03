Khởi tố hai thanh niên ném đá xe khách

Ngày 28-10, Công an huyện Diên Khánh (Khánh Hòa) đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Trần Nhật Quang (18 tuổi), Huỳnh Trung Kiên (17 tuổi, cùng ngụ xã Diên Phú, huyện Diên Khánh) về hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản. Ngoài ra, Công an huyện Diên Khánh cũng đang củng cố hồ sơ, xử lý hành chính đối với Lê Thành Phú (15 tuổi, ngụ cùng địa phương) về hành vi này.



Trần Nhật Quang bị khởi tố vì ném đá vào xe khách

Theo thông tin ban đầu từ cơ quan công an, tối 26-10, sau khi ăn nhậu, Kiên chạy xe máy chở Quang, Phú chạy trên quốc lộ 1 theo hướng Bắc-Nam. Khi đến đoạn qua xã Diên Phú, Quang dùng đá ném vào chiếc xe khách đang chở 38 hành khách do tài xế Nguyễn Văn An (ngụ TP Đà Nẵng) điều khiển, lưu hành chiều ngược lại.

Cú ném đá làm vỡ kính chắn gió đầu xe khách. Lập tức, tài xế dừng xe cùng một số hành khách bắt giữ được Quang giao cho Công an huyện Diên Khánh. Cơ quan công an đã tạm giữ Quang, sau đó triệu tập thêm Kiên và Phú.