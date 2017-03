Khởi tố hiệu trưởng và kế toán tham ô

Sáng4-11, tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Chư Jút (tỉnh Đăk Nông) cho biết vừa khởi tố bị can đối với ông Trần Văn Hoạt, 40 tuổi (Hiệu trưởng Trường Tiểu học Đắk Drông B, xã Đắk Drông, huyện Chư Jút) và Nguyễn Thị Ngọc Lan, 37 tuổi, kế toán của trường về tội tham ô. Trước đó, ngày 23-10, Công an huyện Chư Jút đã tạm giữ ông Hoạt và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bà Lan.

Ông Hoạt chỉ đạo cho bà Lan ký giả tên của nhiều giáo viên để nhận gần 27 triệu đồng tiền hỗ trợ. Ngoài ra, ông Hoạt và Lan đã thỏa thuận với các công ty kinh doanh trang thiết bị học sinh (máy tính và bàn ghế) để kê khống nâng giá tiền hàng hóa bỏ túi riêng hơn hơn 35 triệu đồng. Bà Lan còn kê khống hơn 8 triệu đồng tiền thu hút giáo viên vùng sâu để bỏ túi riêng.

N.ĐỨC