Khởi tố hung thủ chém bảo vệ dân phố

Ngày 19-9, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45) - Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Thanh Phong và Phạm Công Tuấn Anh (cùng ngụ huyện Long Điền) để điều tra về tội chống người thi hành công vụ.

Bị chém khi ngăn chặn hỗn chiến

Khoảng 21 giờ ngày 5-9, Hồ Phi Cường và một người tên Tèo (chưa rõ lai lịch) ngồi uống nước tại vỉa hè (khu phố Hải Phong, thị trấn Long Hải). Lúc này Nguyễn Trí Trung (tự Hoàng “đầu bự”) đi mua rượu ngang qua. Giữa hai bên xảy ra mâu thuẫn dẫn đến Trung và Cường đánh nhau. Nhóm bạn của Trung đang nhậu gần đó biết tin cũng đã chạy tới tham gia đánh nhau bằng tay chân, gạch đá, ghế nhựa.

Nhận được tin báo, Thiếu úy Lê Hoàng Lâm (Công an thị trấn Long Hải) và sáu bảo vệ dân phố (BVDP), trong đó có anh Nguyễn Hùng Cường đến hiện trường và mời vợ chồng Cường về trụ sở để giải quyết. Trên đường đi, Cường điện thoại cho Cao Duy Tân (tức Tám Trình) nói mình vừa bị đánh. Lập tức Tám Trình dẫn theo 10 thanh niên đi xe ô tô bảy chỗ và xe máy tìm đánh nhóm Trung.

Tuấn Anh và Phong tại cơ quan điều tra. Ảnh: CTV

Nhận được thông tin về vụ hỗn chiến sắp xảy ra, Công an thị trấn Long Hải đã tăng cường thêm một công an và sáu BVDP, trong đó có anh Nguyễn Anh Thạch đến ngăn chặn. Khi thấy hai đối tượng trong nhóm Tám Trình có hung khí Thiếu úy Lâm chặn xe yêu cầu kiểm tra nhưng cả hai không chấp hành mà tăng ga bỏ chạy. Anh Thạch cầm đuôi xe kéo lại làm ngã xe, rơi hai cây mã tấu xuống đường. Cùng lúc các BVDP chạy tới khống chế thì bị hai người này nhặt mã tấu chém lại. Hậu quả, anh Cường bị chém hai nhát vào tay trái, đứt cơ; một nhát vào lưng. Anh Thạch bị chém thẳng vào đầu làm vỡ mũ bảo hiểm nhưng không gây thương tích.

Băng nhóm giang hồ gây án

Qua điều tra ban đầu, cơ quan công an xác định Tám Trình là nghi can cầm đầu vụ chống người thi hành công vụ. Cụ thể, Tám Trình có hành vi đẩy ngã xe, kẹp cổ ngăn chặn Thiếu úy Lâm và chửi bới xúc phạm. Nghi can cầm mã tấu chém vào đầu anh Thạch là Phạm Công Tuấn Anh. Còn Nguyễn Thanh Phong (từng có tiền án về tội cướp tài sản) giật gậy của BVDP tấn công lực lượng đang làm nhiệm vụ nhằm giải cứu đồng bọn.

Vào đêm 5-9, sau khi xảy ra vụ việc, Phong về quán cà phê Xì Tin (xã Phước Hưng, huyện Long Điền) trú ẩn. Đến sáng 6-9, Công an xã Phước Hưng đến kiểm tra quán, thu giữ hai cây mã tấu và áp giải Phong về trụ sở làm việc. Tại đây, lợi dụng lúc công an xã đang lập biên bản, Phong chạy tới lấy một cây mã tấu rồi chạy ra đường. Phong dùng mã tấu uy hiếp cướp xe của một người dân làm phương tiện tẩu thoát. Tuy nhiên, Phong chạy đến TP Bà Rịa đã bị công an đuổi kịp, bắt giữ.

Còn Tám Trình (Cao Duy Tân) là một đối tượng cầm đầu băng nhóm giang hồ có số má tại khu vực huyện Long Điền (báo Pháp Luật TP.HCM từng có bài phản ánh). Trong khi tranh giành địa bàn hoạt động bảo kê giữa băng Tám Trình và băng Tám “già” đã xảy ra huyết chiến. Tám Trình bị đàn em của Tám “già” chém, chích roi điện gây thương tích. Sau đó Tám “già” và một số đàn em đã bị công an bắt, xử lý.

Hiện vụ án đang được PC45 điều tra mở rộng, truy bắt các đối tượng liên quan khác.

TRÙNG KHÁNH