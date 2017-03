Khởi tố kẻ chém công an

Theo hồ sơ điều tra, vào khoảng 5 giờ ngày 5.2, trong khi đang làm nhiệm vụ tuần tra đảm bảo an ninh trật tự, lực lượng công an và bảo vệ dân phố P.Phước Lộc (thị xã La Gi) phát hiện 10 thanh niên đang tụ tập ăn nhậu, có mang hung khí.



Sau đó, Công an P.Phước Lộc đã mời một số thanh niên về trụ sở để làm việc.



Trong quá trình làm việc, Hồ Quang Trung cầm mã tấu đến trụ sở Công an P.Phước Lộc đập cổng, gây rối trật tự công cộng.



Thượng sĩ Phan Trọng Dương yêu cầu giao nộp hung khí thì bị Trung dùng mã tấu chém thượng sĩ Dương bị thương ở tay và lưng.



Theo Quế Hà (TNO)