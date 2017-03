Khởi tố kẻ chém đồng nghiệp

Công an huyện Sóc Sơn - Hà Nội cho biết vừa khởi tố bị can, tạm giam Hoàng Đình Thảo và Nguyễn Văn Hùng (cùng SN 1990, trú xã Phong Thịnh, huyện Thanh Chương - Nghệ An) về tội danh “Cố ý gây thương tích”.

Trước đó, Thảo và Hùng đã dùng dao truy sát anh Ngô Bá Sáng và chém trung tá Nguyễn Văn Thanh, cán bộ Đội 2, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hà Nội ngày 5-8. Theo cơ quan công an, trong quá trình làm việc tại công trường xây dựng, giữa Thảo và anh Ngô Bá Sáng (SN 1989, trú xã Nghĩa Lâm, huyện Nghĩa Đàn - Nghệ An) phát sinh mâu thuẫn. Chiều 5-8, Thảo và Hùng mua 2 con dao rồi đến công trường ở Sóc Sơn, nơi anh Sáng đang làm việc để tìm đánh. Đến khoảng 22 giờ cùng ngày, thấy anh Sáng đi bộ một mình, Thảo và Hùng cầm dao lao đến. Thấy vậy, anh Sáng bỏ chạy đến vỉa hè nhà trung tá Thanh thì bị vấp ngã. Ngay lúc đó, Thảo lao đến chém anh Sáng. Thấy vậy, trung tá Thanh lao ra ngăn cản và bị chém vào tay trái. Theo kết quả giám định, trung tá Thanh bị tổn hại 25% sức khỏe, anh Sáng bị tổn hại 16% sức khỏe. Theo TTXVN, sau một thời gian lẩn trốn, đến sáng 31-8, Thảo và Hùng mới đến cơ quan công an đầu thú. Theo B.T.D (NLĐ)