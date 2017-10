Khởi tố kẻ chém trọng thương phó trưởng trạm y tế xã

Ngày 25-10, Công an huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Hoàng Xuân Hải (26 tuổi, trú huyện Hương Khê) để điều tra về tội cố ý gây thương tích.



Hoàng Xuân Hải (áo vàng) tại cơ quan công an

Hải được xác định là bị can trong vụ chém trọng thương một nữ phó trạm trưởng trạm y tế trên địa bàn huyện.

Cùng ngày, Viện Kiểm sát nhân dân huyện Hương Khê cũng có Quyết định phê chuẩn lệnh bắt bị can để tạm giam và quyết định khởi tố bị can của cơ quan cảnh sát điều tra huyện Hương Khê đối với bị cáo Hoàng Xuân Hải và yêu cầu cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Hương Khê tiến hành điều tra theo quy định của pháp luật.

Trước đó, ngày 20-10, chị Trần Thị Thanh Hải, Phó trưởng Trạm Y tế xã Hương Lâm, huyện Hương Khê, đang trong ca trực thì bị Hoàng Xuân Hải dùng dao chém nhiều nhát vào người, khiến chị bị đa chấn thương, phải đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Hương Khê.

Kết quả giám định cho thấy chị Hải bị tổn hại sức khỏe 17%.

Hiện nay, sau 05 ngày điều trị, vết thương của chị Hải đã cơ bản ổn định. Tuy nhiên do vết thương khá sâu, ảnh hưởng đến gân, cơ nên sau khi cắt chỉ chị Hải sẽ phải tập phục hồi chức năng một thời gian nữa. Chị Hải cũng đã được tiến hành giám định Pháp y theo yêu cầu của cơ quan chức năng.

Giám đốc Sở Y tế, lãnh đạo công đoàn ngành Y tế cũng đã đến thăm hỏi, động viên chị Hải đang điều trị tại khoa Ngoại Bệnh viện Đa khoa huyện Hương Khê . Tại đây, Giám đốc Sở Y tế Lê Ngọc Châu đã thăm hỏi tình hình sức khỏe và động viên chị Hải sớm lấy lại tinh thần, hồi phục sức khỏe để tiếp tục trở lại công việc chăm sóc sức khỏe cho người dân.

Theo Giám đốc Sở Y tế Lê Ngọc Châu, cần phải lên án và xử lý nghiêm đối tượng hành hung chị Hải. Bởi điều này ảnh hưởng đến tính mạng, tâm lý, sức khỏe của đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế và chất lượng khám chữa bệnh. Đặc biệt gây nên tâm trạng bất an, lo lắng cho đội ngũ nhân viên y tế, những người phải thường xuyên trực đêm, tiếp xúc với nhiều đối tượng nhằm chăm sóc sức khỏe cho người dân.

Ngành mong muốn chính quyền địa phương và các ngành chức năng chủ động phối hợp với ngành Y tế xử lý nghiêm đối tượng và áp dụng những biện pháp an ninh cần thiết để bảo đảm an toàn cho nhân viên y tế.

Đối với ngành Y tế sẽ tiếp tục quán triệt tới toàn thể nhân viên y tế nâng cao tinh thần, thái độ phục vụ, giải thích chu đáo, tận tình cho người nhà bệnh nhân hoặc bệnh nhân. Đối với bệnh viện, tiếp tục nâng cao chất lượng khám và điều trị, hạn chế thấp nhất các sai sót y khoa, nhằm chăm sóc tốt nhất cho người bệnh.