Khởi tố kẻ chở thuê xác con hổ nặng 120kg

Trước đó, lúc 16g chiều 22-12, tại km 385, quốc lộ 1A (đoạn qua huyện Diễn Châu, Nghệ An), Phòng CSĐT tội phạm về môi trường (PC49), Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với Trạm CSGT 5-1 (thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An) bắt giữ Lập khi Lập đang điều khiển xe tải mang BKS 37S – 5297, chạy hướng Nghệ An-Hà Nội, chở con hổ đã chết được ướp đông lạnh. Công an thu giữ tang vật cá thể hổ trưởng thành đã chết, ướp đông lạnh (dài 1,5m với trọng lượng 120kg).



Tang vật xác con hổ 120kg công an thu giữ. Ảnh: N.P



Đối tượng Nguyễn Văn Lập. Ảnh: N.P

Theo lời khai của Lập, Lập nhận chở xác con hổ trên cho một người đàn ông không rõ địa chỉ từ Nghệ An ra Thanh Hóa với giá 8 triệu đồng. Sau khi bắt giữ, Phòng PC 49 bàn giao Lập cho Phòng PC46, Công an tỉnh Nghệ An khở tố, mở rộng điều tra.