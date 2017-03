Khởi tố kẻ cướp taxi

Ngày 5-3, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Dĩ An - Bình Dương cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và đề nghị VKSND cùng cấp phê chuẩn lệnh tạm giam đối với Nguyễn Đình Thành (SN 1988, quê Phú Yên) về hành vi “Cướp tài sản”.

Trước đó, lúc 18 giờ ngày 25-2, Thành mua 2 con dao giấu trong người rồi đến trước công viên Phú Lâm (quận 6 - TPHCM) gọi taxi Mai Linh. Xe taxi do tài xế Nguyễn Thanh Vũ Em (SN 1983, quê Tiền Giang) đến đón Thành.



Thành yêu cầu tài xế chạy ra hướng Quốc lộ 1A để về tỉnh Bình Dương.



Khi đến trước chợ Đầu mối Thủ Đức, Thành rút dao khống chế, buộc tài xế dừng xe và đưa toàn bộ tài sản.



Với ý định cướp luôn taxi, Thành tiếp tục kề dao vào cổ bắt tài xế chạy vào con đường vắng trong KCN Sóng Thần (thị xã Dĩ An).



Lợi dụng lúc Thành nổ máy xe, anh Em đập thùng xe tri hô. Người dân đã hỗ trợ anh Em vây bắt đối tượng cùng toàn bộ tài sản giao công an.



Tại cơ quan điều tra, bước đầu tên Thành đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.



