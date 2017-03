Khởi tố kẻ đâm chết 'đại ca' giang hồ

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn An Mạnh (28 tuổi, trú ở xã Tam Sơn, Thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh) về hành vi giết người.