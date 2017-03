Khởi tố kẻ dâm ô bé gái 8 tuổi

Theo Quốc Đô (Dân trí)

Như đã đưa tin, vào khoảng 8h45’ ngày 19/7, Trần Văn Tuấn (sinh năm 1968, trú tại thôn Trung Đường xã Bạch Long, huyện Giao Thủy) sau khi uống rượu, đi dạo quanh xóm thì được một người dân trong xóm cho một con chó chết về làm thịt.Mang về nhà, gã định nấu nước để chuẩn bị thịt chó thì thấy cháu gái ruột đang đi chơi cùng cháu P.T.V (8 tuổi). Sẵn có hơi men trong người, nổi máu dê lên, Tuấn giả vờ rủ 2 đứa cháu vào nhà hái nhãn nhưng nhằm mục đích thực hiện hành vi đồi bại.Tưởng được Tuấn cho vào hái nhãn, hai đứa cháu chạy vào nhà, lúc này Tuấn bảo đứa cháu ruột mình tự đi ra hái nhãn, còn cháu P.T.V thì hắn bảo đi theo lên tầng 2. Không nghi ngờ gì, cháu P.T.V liền đi theo Tuấn. Tại đây, Tuấn đã khống chế V. rồi giở trò đồi bại.Ông Nguyễn Văn Tưng, hàng xóm của Tuấn, người phát hiện vụ việc cho biết: “Lúc đấy tôi đang ở ngoài vườn tưới rau, nghe thấy bà Thụy (cũng là hàng xóm) gọi Tuấn có việc thì không thấy Tuấn trả lời. Khi tôi và bà Thụy chia nhau đi tìm thì đã phát hiện vụ việc”.Ngay sau đó, chính quyền địa phương đã đến nhà Tuấn lập biên bản, đồng thời báo lên cơ quan chức năng đến điều tra làm rõ.Cũng liên quan đến vụ việc, trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Văn Nguyên, Trưởng Công an xã Bạch Long (Bạch Long, Huyện Giao Thủy, Nam Định) cho biết: Tuấn là một kẻ lười lao động, nát rượu, suốt ngày say xỉn, lại hay ăn cắp vặt, thường giao du với những bạn bè nát rượu. Với bản tính như vậy nên Tuấn cũng không được nhiều người quí mến. Vụ việc Tuấn gây ra với cháu V. khiến nhiều người trong làng vô cùng bức xúc.Vụ án đang được cơ quan công an mở rộng điều tra.