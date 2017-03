Khởi tố kẻ ép học sinh lớp 8 uống rượu chết

Tối 29-6, sau khi xuống thị trấn huyện xem ca nhạc, Trần Bình Dương (14 tuổi, học lớp 8 trường THCS Kỳ Hoa, Kỳ Anh) cùng một số người bạn về qua cầu UBND xã thì gặp một nhóm 11 thanh niên đang ngồi uống rượu. Sau khi bắt Dương vào hát “phục vụ”, cả nhóm bắt Dương uống hết hai chai rượu. Khi bị bắt hát tiếp, Dương từ chối liền bị nhóm thanh niên này đánh ngất xỉu và chết sau một ngày cấp cứu. Khám nghiệm tử thi cho thấy em Dương chết là do sử dụng quá nhiều chất kích thích khiến hệ thần kinh và não bị tổn thương nặng. Như bị khởi tố về hành vi vô ý giết người do đã trực tiếp đánh trọng thương em Dương, 10 đối tượng còn lại đã bị công an xử phạt hành chính do chưa đến tuổi thành niên.