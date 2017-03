Khởi tố kẻ giả danh công an để… mượn tiền

Trước đó, ngày 26-2, bà Thị Xà Rum (ngụ xã Mỹ Đức, thị xã Hà Tiên) nhận được điện thoại của người đàn ông tự xưng là công an cửa khẩu Prekchack (Campuchia) yêu cầu bà Rum cho mượn 10 triệu đồng và hẹn nhận tiền tại phường Pháo Đài, thị xã Hà Tiên. Sinh nghi, bà Rum báo cơ quan công an. Đến 22 giờ cùng ngày, khi Ngovlindy nhận tiền của bà Rum thì bị công an bắt quả tang. Tại cơ quan, Ngovlindy khai nhận từ Campuchia qua Việt Nam làm thuê, thấy bà Rum có tiền nên tìm cách xin số điện thoại và đóng giả công an Campuchia để mượn tiền nhằm chiếm đoạt.

K.GIANG