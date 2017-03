Khởi tố kẻ giết bạn tù trong bệnh viện

Ngày 19-8, Công an tỉnh Nghệ An đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Phan Công Trọng (33 tuổi, quê Nghệ An, đang thụ án tù tại Trại giam số 6 Bộ Công an) về tội giết người.

Tội chồng lên án

Như Pháp Luật TP.HCM đã đưa tin, chiều 17-8, tại khoa Truyền nhiễm cách ly (TNCL) BV Hữu nghị Đa khoa tỉnh Nghệ An xảy ra ẩu đả giữa Trọng và hai phạm nhân đang điều trị ở đây. Trọng đang thụ án 20 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy và hiện bị nhiễm HIV. Ngày 2-8, Trọng được đưa từ Trại giam số 6 xuống khoa TNCL cấp cứu trong tình trạng hôn mê. Đến ngày 14-8, sức khỏe Trọng bình thường nên được xuất viện đưa về trại giam.

Sau đó Trọng lại được đưa xuống khoa TNCL tiếp tục điều trị và ở cùng phòng với hai bệnh nhân đều là phạm nhân: Nguyễn Trọng Khánh đang thụ án trộm cắp tài sản và Phan Đức Long thụ án về tội mua bán trái phép ma túy.

Sau khi giết chết bạn tù, Phan Công Trọng khóa cửa phòng bệnh, cố thủ bên trong và la hét, thách thức. Ảnh: CTV

Thượng tá Nguyễn Viết Hoàn, giám thị Trại giam số 6, cho biết: Thời gian qua tính tình Trọng bình thường, khi điều trị bệnh cùng phòng Trọng vẫn nói chuyện, ăn cơm với Khánh và Long.

Tuy nhiên, từ chiều 17-8, Trọng mâu thuẫn với Khánh và Long nên đuổi đánh, cắn Khánh, Khánh đã chống lại và tìm cách tháo chạy. Chưa dừng lại ở đó, Trọng dùng vật sắc nhọn bằng sắt khống chế và cứa cổ bệnh nhân Long. Trọng lấy máu của Long bôi lên mặt, lên người mình rồi khóa cửa phòng bệnh, cố thủ bên trong.

Cảnh sát 113 Công an tỉnh Nghệ An và Công an TP Vinh phải huy động lực lượng xuống hiện trường vãn hồi trật tự, phòng tránh các phạm nhân là bệnh nhân khác bỏ trốn và thuyết phục Trọng đầu hàng. Tuy nhiên, Trọng vẫn khóa cửa, tiếp tục hung hãn bôi máu lên người mình. Trọng lạnh lùng thông báo: “Ông Long đã chết”.

Người thân thuyết phục phạm nhân

Thượng tá Nguyễn Cảnh Chanh, Trưởng phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về TTXH (PC64) Công an tỉnh Nghệ An, phải thuyết phục Trọng hơn 30 phút và Trọng nói muốn được gặp mẹ mình là bà Trần Thị Liễu (64 tuổi).

Thượng tá Chanh gọi điện thoại thông báo tình hình. Ngay sau đó bà Liễu cùng con tức tốc bắt xe đò xuống bệnh viện gặp mặt Trọng.

Trước tình thế cấp bách, Thượng tá Chanh đưa máy di động vào để Trọng nói chuyện với mẹ và anh của Trọng. Qua điện thoại, Trọng nói đã lỡ giết người rồi. Sau đó Trọng bớt hung hãn, mở cửa phòng bệnh rồi đưa tay vào còng số 8.

Trọng bị bắt và dẫn giải về Trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An để phục vụ điều tra. Sau khi lực lượng chức năng khám nghiệm tử thi, thi thể Long được giao cho người thân đưa về quê nhà an táng.

Các bác sĩ trực tiếp điều trị cho Trọng cho biết dù bị căn bệnh thế kỷ nhưng Trọng không có biểu hiện chán đời, nhụt chí như nhiều bệnh nhân phạm nhân khác. Trọng từ tốn, không hù dọa các bác sĩ, y tá.

Ngay sau khi xảy ra sự việc trên, tại khoa TNCL BV Hữu nghị Đa khoa tỉnh Nghệ An được cán bộ, chiến sĩ công an tăng cường bảo vệ 24/24 giờ.

ĐẮC LAM