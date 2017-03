Khởi tố kẻ giết vợ vì ghen

Theo thông tin ban đầu, Lập đã từng có vợ và li dị. Sau đó Lập gặp và làm đám cưới với chị T.N.T.N (25 tuổi ngụ Suối Ngô, Tân Châu) nhưng không đăng ký kết hôn. Lập và N. đến thuê nhà trọ của ông L.V.D (ngụ khu phố 6, phường 4, thành phố Tây Ninh) sống cùng nhau.

Đối tượng Nguyễn Tấn Lập. Ảnh: NĐ

Hằng ngày Lập đi làm tài xế còn N. làm tiếp viên. Như thường lệ N. đi làm rồi đi chơi đến sáng mới về, nghi ngờ vợ mình có quan hệ với người đàn ông khác nên Lập gây sự. 10 giờ sáng ngày 12-2, cả hai lại cãi nhau, N. ngồi xếp quần áo đòi bỏ đi, không sống chung với Lập nữa.

Thấy vợ quyết tâm bỏ đi, Lập dùng dao đâm vào hông N. làm chị N. ngã xuống nền gạch, Lập tiếp tục đâm vào vùng ngực chị N. Sau đó Lập bế N. đặt trên nệm và điện thoại kêu taxi để đưa vợ đi cấp cứu rồi đến công an phường 4 tự thú. Công an phường đến hiện trường đưa N. đi cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng, N. đã tử vong.

K.THỤC-H.NHI