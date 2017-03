Khởi tố kẻ hung hăng đánh, chửi cảnh sát

Chiều 12/6, Công an huyện An Dương (Hải Phòng) đã ra quyết định khởi tố bị can, đồng thời tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Ngọc Cường (30 tuổi, trú phường Thượng Lý, quận Hồng Bàng) để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ.

Trước đó, tối 11/6, khi tổ công tác Công an huyện An Dương đang thực hiện khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn giao thông chết người trên quốc lộ 5 thuộc địa phận xã Đại Bản thì Cường cùng Lê Thanh Bình (42 tuổi, trú phường Thượng Lý, quận Hồng Bàng) đi xe ô tô Innova BKS 15A-07036 tới. Cả hai dừng xe ô tô giữa đường bước xuống tiến về nơi tổ công tác đang đo vẽ dấu vết hiện trường.

Tổ công tác yêu cầu hai người này đưa xe ra khỏi hiện trường để lực lượng chức năng làm nhiệm vụ, tránh ùn tắc giao thông. Tuy nhiên, hai người này có biểu hiện say rượu đã không chấp hành còn lăng mạ, xúc phạm lực lượng làm nhiệm vụ.

Đối tượng Nguyễn Ngọc Cường

Không dừng ở đó, Cường còn tiến về phía đại úy Đồng Thanh Hội (phó đội trưởng đội điều tra tổng hợp Công an huyện An Dương) cởi áo ra thách thức rồi giật biển hiệu cảnh sát và tát vào mặt đại úy Hội.

Khi bị tổ công tác tiến hành khống chế, bắt giữ, Cường tiếp tục dùng chân đạp thượng úy Nguyễn Anh Đức (cán bộ đội CSGT Công an huyện An Dương).

Công an tiến hành kiểm tra nồng độ cồn trong hơi thở, kết quả cho thấy cả hai đối tượng có nồng độ cồn trong hơi thở vượt quá tiêu chuẩn cho phép.

Tại cơ quan công an, Cường đã khai nhận hành vi vi phạm của mình.

Theo TPO