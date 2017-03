Khởi tố kẻ lừa bé gái 15 tuổi đi bán trinh

Theo lời kể của C khoảng 16h30 ngày 18/11, C đang phụ bán áo quần ở Chợ Đông Ba thì tình cờ gặp Mai ở đối diện nhà C. “Chị Mai bảo cháu đi với chị thì sẽ có 20 triệu đồng, vì có một ông Việt Kiều biết hoàn cảnh gia đình cháu khó khăn nên muốn gặp để cho tiền”.

Đơn trình bày của em C gửi đến các cơ quan chức năng

Tin lời Mai, sau đó C đã xin phép nghỉ bán hàng để đi uống cà phê. Lúc này, Mai bảo C về nhà thay áo quần và hẹn gặp C ở cửa Thượng Tứ, gần đường Trần Huy Liệu. Sau đó, Mai chở C đến quán cà phê Chợt Nhớ, phía sau Nhà văn hóa Trung tâm tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Tại đây, Mai và em C gặp 2 người đàn ông khoảng 37 đến 40 tuổi đã ngồi chờ sẵn. Sau đó, Mai và 2 người đàn ông này đưa C đến quán nhậu Phú Tài, nằm trên Quốc lộ 49, TP Huế.

Trong lúc ăn nhậu, một trong người đàn ông bảo C uống bia nên C nghe lời và uống một số ly bia. Ăn nhậu xong, người đàn ông này yêu cầu C lên xe ô tô và chở đi, còn Mai đi với người đàn ông còn lại.

Sau đó, C được đưa đến khách sạn Tân Mỹ, ở thị trấn Thuận An, huyện Phú Vang, Thừa Thiên - Huế. Tại nhà nghỉ này, lúc đầu người đàn ông bảo C nếu mệt thì nằm nghỉ, lát nữa Mai đến đón về.

Tuy nhiên, khoảng 2 giờ đồng hồ sau đó, khi C tỉnh dậy thì trên người không còn mảnh vải che thân. Sau khi nhận được đơn thư, Cơ quan điều tra Công an TP.Huế đã vào cuộc tiến hành điều tra. Vào ngày ngày 19/11, Cơ quan điều tra Công an TP.Huế cũng đã trưng cầu giám định tổn hại sức khỏe đối em C tại cơ quan y tế.

Kết quả giám định ghi rõ: “Màng trinh rách mới ở vị trí 6 G kèm vết xước và chảy máu niêm mạc âm hộ vị trí 7 và 11. Có sự đụng chạm của vật tày (vật không sắt nhọn) vào âm hộ, màng trinh. Tổn thương dưới 3 ngày”.

Kết quả giám định này cho thấy, trước khi bị đưa đi bán trinh em C vẫn còn trinh tiết. Kết quả này là bằng chứng khoa học trả lại thanh danh cho gia đình em C và người bố. Bởi trước đó đã hứng chịu tin đồn từ kẻ môi giới đưa em đi bán trinh rằng: “Em C đã bị mất trinh với bố mình khi còn nhỏ”.

Riêng đối tượng mua trinh, bước đầu cơ quan điều tra đã xác định người đàn ông đã đưa em C đến nhà nghỉ Tân Mỹ (thuộc thị trấn Thuận An, H Phú Vang) tên Mai Văn Lâm (35 tuổi) trú tại 25 Nguyễn Hoàng, phường Kim Long, TP.Huế, cơ quan điều tra cũng đã có giấy triệu tập hai lần nhưng hiện Lâm đã bỏ trốn.

Sau quá trình điều tra, ngày 3/12, Cơ quan điều tra Công an TP.Huế đã khởi tố vụ án môi giới mại dâm và khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Mai (24 tuổi) trú tại khu bờ Hồ, đường Trần Huy Liệu, phường Phú Hòa, TP.Huế (người đã đưa bé Nguyễn Thị Kim C đi bán trinh đêm 18.11), về tội môi giới mại dâm theo điều 255 BLHS.

Theo Sơn Thủy (Bee)