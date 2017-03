Khởi tố kẻ nổ súng kinh hoàng, bắn bốn người trong đêm

Chiều ngày 18-12, Cơ quan CSĐT, Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tam giam Nguyễn Anh Tuấn (36 tuổi), ngụ ở TP Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc), kẻ nổ súng kinh hoàng trong đêm về hành vi giết người và xem xét về hành vi tàng trữ vũ khí trái phép.





Đối tượng Nguyễn Anh Tuấn tại cơ quan công an - Ảnh do cơ quan công an cung cấp

Theo cơ quan công an cho biết, trước khi xảy ra vụ nổ súng (đêm ngày 10 và rạng sáng 11-12), ở phố Bùi Xương Trạch (Khương Đình, Thanh Xuân) tên Tuấn đã cãi nhau với vợ là chị Lê Thị Huệ (36 tuổi) và do mâu thuẫn với gia đình nhà vợ từ hơn một năm trước, đồng thời nhiều lần bị chị Huệ đòi ly dị. Ngay sau đó, Tuấn vào nhà lấy khẩu súng Colt Trung Quốc, dao bấm bỏ vào ba lô và gọi cho bạn trở sang huyện Gia Lâm.

Khi bị vợ can ngăn, Tuấn liền rút súng bắn vào đầu chị Huệ, khiến chị ngã gục xuống đất. Chưa dừng lại khi bà Hoàng Thị Nhi (62 tuổi - mẹ vợ) đang ngủ, hung thủ kéo chăn lên và bắn vào người. Lúc này anh Lê Xuân Nam (17 tuổi - em rể) ở trên tầng hai nghe tiếng súng nổ chạy xuống thì bị Tuấn bắn trúng ngực gục gay tại chỗ. Trên đường bỏ trốn tên Tuấn gặp tài xế taxi trên phố Khương Đình đang chờ thanh toán tiền xe là anh Ngô Công Hùng (31 tuổi) cũng bị Tuấn bắn vào người bị thương, sau đó hung thủ rồi bỏ trốn khỏi hiện trường.

Sự việc xảy ra bất ngờ, khiến cả con phố náo loạn trong đêm. Ngay lập tức, Công an quận Thanh Xuân xuống hiện trường điều tra và tung nhiều mũi trinh sát truy bắt hung thủ khi đang lẩn trốn ở khu vực đường Nguyễn Tất Thành (TP Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc). Hiện Công an quận Thanh Xuân cho biết, cơ quan này đang tiếp tục truy bắt đối tượng còn lại đã đến đón và giúp hung thủ bỏ trốn.

ĐẶNG TRUNG