Khởi tố kẻ sát hại cả gia đình tại Hà Nội

Trước đó, đêm 6-12, Kỳ chuẩn bị một con dao, lang thang ở xã Hương Ngải và Canh Nậu để xem gia đình nào sơ hở thì trộm. Khoảng 1 giờ ngày 7-12, Kỳ thấy nhà ông Chuân (57 tuổi, trú tại thôn 9, xã Canh Nậu, huyện Thạch Thất, Hà Nội) đóng cổng nhưng cửa phòng mở liền trèo qua tường rào vào trong. Kỳ vào phòng ngủ của anh Nguyễn Lương Chỉnh (27 tuổi, con út của ông Chuân) ở tầng 2 trộm được hai điện thoại. Khi xuống cầu thang để tìm kiếm tài sản thì bị anh Chỉnh phát hiện, hô hoán.



Nguyễn Văn Kỳ tại cơ quan điều tra.

Ông Chuân tỉnh giấc đã cùng Chỉnh lao vào khống chế, Kỳ cầm dao đâm cả hai. Vợ ông Chuân cùng con trai cả chạy ra cũng bị Kỳ đâm để chạy thoát.

Trên đường bỏ chạy, Kỳ vứt dao gây án xuống ruộng rồi lẩn trốn tại khu vực xã Trung Châu (huyện Đan Phượng) cho đến khi bị công an bắt vào 15 giờ cùng ngày.

Theo kết quả giám định thương tật, ông Chuân tử vong do bị ba vết thương ở đầu và lưng, anh Chỉnh thiệt mạng do vết thương ở bụng. Hai nạn nhân tử vong do mất máu cấp. Hai người còn sống là bà Nguyễn Thị Năm (53 tuổi, vợ ông Chuân) và anh Nguyễn Lương Tuân (33 tuổi, con cả ông Chuân) bị đâm vào đùi, vai.

