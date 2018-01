Khởi tố kẻ sát hại vợ và 2 con ở Thanh Hóa

Tối nay (2-1), trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, Đại tá Lê Trung Hiếu người phát ngôn Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết Cơ quan CSĐT vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Minh Hùng (37 tuổi), ngụ xã Nga An, huyện Nga Sơn) về tội giết người theo Điều 93 Bộ luật Hình sự.



Ngôi nhà xảy ra thảm án

Ông Hiếu thông tin sau bốn ngày xảy ra vụ thảm án, hiện nay Hùng vẫn được điều trị tại BV đa khoa tỉnh Thanh Hóa. Bệnh nhân đang phục hồi tốt sau khi tự cắt tay tự sát nhưng không thành.

Trước đó, sáng 29-12, thi thể chị Phạm Thị Thêu (34 tuổi) và hai con gái được phát hiện trong nhà riêng tại xã Nga An. Trong khi đó, Nguyễn Minh Hùng là chồng, cha của hai nạn nhân nằm bên cạnh trong vũng máu.

Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Thanh Hóa bước đầu xác định nguyên nhân vụ án xuất phát từ mâu thuẫn gia đình. Khoảng 22 giờ ngày 28-12, Hùng đã dùng dao sát hại vợ con rồi tự chém vào tay trái của mình để tự sát song gần sáng thì anh ta tỉnh lại, gọi điện thoại thông báo cho người thân.

Theo tìm hiểu được biết chị Thêu và Hùng lấy nhau hơn 10 năm nay, có hai con gái. Hùng lái máy xúc ở Sơn La nhưng nghỉ việc về quê hai tháng nay còn chị Thêu làm giáo viên tiểu học ở xã Nga Phú. Trước khi xảy ra án mạng, Hùng không có biểu hiện bất thường. Nghi can được đánh giá là người hiền lành, ít nói, không có mâu thuẫn với ai.