Khởi tố kế toán Công ty Xổ số tham ô

Ngày 27/2, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố và bắt tạm giam đối với bị can Nguyễn Viết Nghĩa (35 tuổi), trú khu phố 9, phường 1, TP Đông Hà, là kế toán Văn phòng đại diện Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Quảng Trị tại Ninh Thuận về hành vi tham ô tài sản.

Theo hồ sơ điều tra, trong năm 2008, 2009, Nghĩa đã lợi dụng chức vụ trên, lập chứng từ khống để thu tiền bán vé xổ số kiến thiết của các đại lý của công ty tại Ninh Thuận với số tiền trên 200 triệu đồng. Cơ quan CSĐT cũng đã ra lệnh khám xét nơi ở của Nghĩa, thu giữ một số tài liệu liên quan đến vụ án.



Theo Thanh Bình (CAND)







